SON DAKİKA HABERİ | A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı! Beşiktaş'tan sürpriz isim...
Son dakika haberine göre; A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, ilk kez A milli takım kadrosuna davet edildi. İşte aday kadro...
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ İSİM
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Ay-yıldızlılarda Ersin Destanoğlu, ilk kez kadroya davet edildi.
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
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