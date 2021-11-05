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Barcelona'nın yeni hocası belli oldu! Eski yıldız patron oldu

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Giriş Tarihi: 05.11.2021
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Barcelona’nın yeni hocası belli oldu! Eski yıldız patron oldu

Barcelona kötü gidişatı durdurmak için teknik direktör değişikliğine gitti. Al Sadd Kulübü, Barcelona'da Koeman'dan boşalan teknik direktör koltuğuna Xavi Hernandez'in geçeceğini açıkladı.

Al Sadd Kulübü, Xavi konusunda Barcelona ile anlaştıklarını duyurdu.

Barcelona'da Koeman'dan boşalan teknik direktör koltuğuna Xavi Hernandez geliyor.

Al Sadd, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın teknik direktörü olması için gerekli anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

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