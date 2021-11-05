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Son dakika: Milli güreşçi Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Son dakika: Milli güreşçi Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı

Son dakika haberleri... Milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 53 kiloda Zeynep, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde İtalyan rakibi Carmen Di Dio'yu yenen Zeynep, Rus rakibi Ekaterina Verbina yarı finalde mağlup olmuştu.

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