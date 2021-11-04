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Trabzonspor’dan Mert Çetin atağı

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Trabzonspor’dan Mert Çetin atağı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla sürdürüyor. Bordo-mavililer, sezon başında gündeme gelen Mert Çetin için yeniden harekete geçti. İşte son dakika Trabzonspor haberinin detayları...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fotomaç'tan Kemal Tamtürk'ün haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bordo-mavililerde stoper arayışları başladı.

Trabzonspor'da gündeme gelen isim ise sezon başında da transfer listesinde yer alan Mert Çetin.

Kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da bu sezon sadece 2 maçta 44 dakika süre alan Mert Çetin, daha önce Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakmıştı.

Trabzonspor, Roma'nın 3 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.

Öte yandan Süper Lig'in 27 puanlı lideri Trabzonspor cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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