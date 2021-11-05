Anadolu Efes yine mağlup: Panik yaptık ve kontrolü kaybettik
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında evinde Rus ekibi Zenit'e 90-79 maplup oldu. Bu sonucun ardından Efes Avrupa Ligi'ndeki 6.mağlubiyetini yaşadı. Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman maç sonu yaptığı açıklamada "Panik yaptık ve kontrolü kaybettik. Son periyotta geri dönmeye çalıştık ancak yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 6. mağlubiyetini yaşadı. Zenit ise 5. galibiyetini elde etti.
İki takımın da boyalı alandan ve pota altından sayılar bulduğu karşılaşmanın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Pleiss'ın kazandırdığı basketlerle skor üreten Anadolu Efes'e dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zenit, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumda organize olmakta zorlanan ve üst üste top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında farkı açan Zenit, Kuzminskas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-37. Anadolu Efes'e büyük üstünlük kurduğu bu periyotta dış atışlardan 5 isabet sağlayan Zenit, soyunma odasına 47-33 üstün gitti.
Üçüncü periyotta da etkili performansını sürdüren Zenit, oyunun kontrolünü kaybeden ve skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında Frankamp ve Ponitka'nın peş peşe bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 26'ya kadar çıkardı: 40-66. Rus ekibi, final çeyreğine 73-51 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Bryant'ın hücumda verdiği 20 sayılık katkıyla farkı 9 sayıya (79-88) kadar indirmesine rağmen karşılaşmadan 90-79 mağlup ayrıldı.
MAÇIN DETAYLARI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Kristaps Konstantinovs (Letonya)
Anadolu Efes: Beaubois 11, Micic 6, Simon 6, Moerman 10, Petrusev 9, Larkin 14, Singleton, Bryant 10, Pleiss 13, Erten Gazi
Zenit: Frankamp 18, Loyd 7, Ponitka 7, Mickey 10, Gudaitis 2, Zakharov 6, Baron 10, Kuzminskas 15, Zubkov 8, Poythress 7
1. Periyot: 20-22
Devre: 33-47
3. Periyot: 51-73
Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "İkinci çeyrekten itibaren oyun disiplinini kaybettik. Hücumda hatalar yaptık. Zenit, üst üste son saniye üçlükleri buldu. Panik yaptık ve kontrolü kaybettik. Son periyotta geri dönmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Çok kötü bir mağlubiyet aldık. Çok kötü oynadık. Takımdaki sıkıntıları analiz edeceğiz. Zenit mükemmel oynadı ve galibiyeti hak etti." ifadelerini kullandı.
Zenit Başantrenörü Xavi Pascual ise maç boyunca istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.
Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Pascual, "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. İkinci ve üçüncü çeyrekte iyi performans ortaya koyduk ve bu sayede farkı açtık. Dördüncü periyotta tempoyu düşürdük ve sayı avantajımızı değerlendirdik. Henüz sezonunun başındayız. Takımımın performansından memnunum." diye konuştu.
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