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Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! | İşte Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! | İşte Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta maçlarının hakemleri

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk edecek. Merkez Hakem Kurulu zorlu derbiye sürpriz bir hakem atadı. Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Erkan Özdamar yönetecek.

Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 KASIM CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 KASIM PAZAR

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

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