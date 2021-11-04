Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! | İşte Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk edecek. Merkez Hakem Kurulu zorlu derbiye sürpriz bir hakem atadı. Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Erkan Özdamar yönetecek.
Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 KASIM CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 KASIM PAZAR
13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır