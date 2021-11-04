Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antwerp FB canlı yayın hangi kanalda?
Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antwerp FB canlı yayın hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Belçika deplasmanında Antwerp ile karşılaşacak. Grupta 2 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyacak. Peki; Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar!
Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antwerp FB canlı yayın merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu mücadelede Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak. Gruba istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, bu maçta mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki; Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.
Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
D Grubu'nda bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.
Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'da Olympiakos ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
- Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?
- AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?
- egm.gov.tr: 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir?