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Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antwerp FB canlı yayın hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021
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Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antwerp FB canlı yayın hangi kanalda?

Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antwerp FB canlı yayın hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Belçika deplasmanında Antwerp ile karşılaşacak. Grupta 2 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyacak. Peki; Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antwerp FB canlı yayın merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu mücadelede Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak. Gruba istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, bu maçta mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki; Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.

Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

D Grubu'nda bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'da Olympiakos ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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