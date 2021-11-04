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Karagümrüklü Bertolacci'ye Galatasaray talip! Cimbom 6 numara transferi için düğmeye bastı

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Karagümrüklü Bertolacci’ye Galatasaray talip! Cimbom 6 numara transferi için düğmeye bastı

Orta sahada 6 numara transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Fatih Karagümrük forması giyen sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Kırmızılıların Andrea Bertolacci'yi listeye dahil ettiği ve yıldız oyuncu için teklif yapılacağı iddia edildi.

Süper Lig'de ocak ayındaki ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

6 numara takviyesi yapmayı düşünen Cimbom, transfer listesine Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi ekledi.

Galatasaray'ın Karagümrük'teki performansıyla göz dolduran Bertolacci'yle ciddi şekilde ilgilendiği, devre arasında da transfer teklifi yapacağı iddia edildi.

BERTOLACCI KİMDİR?

Andrea Bertolacci, 11 Ocak 1991 tarihinde İtalya'nın Roma şehrinde dünyaya geldi. Merkez orta saha, ön libero ve on numara mevkilerinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Çizme'de önemli takımlarda forma giydi.

Kariyerinde Roma, Lecce, Genoa ve Sampdoria kulüpleri bulunan İtalyan orta saha geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük'e transfer oldu. Bertolacci'nin İstanbul ekibiyle sözleşmesi 30 Haz 2022 yılında sona erecek.

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