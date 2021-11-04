GS L. Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta?
GS L. Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Peki; Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!
GS L. Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider Galatasaray, Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. 4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Peki; Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
GALATASARAY L. MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Feghouli, Halil
LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk
Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.
Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi.
Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.
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