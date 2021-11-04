06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri GS L. Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta?

GS L. Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021
ABONE OL
GS L. Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta?

GS L. Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Peki; Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!

GS L. Moskova maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider Galatasaray, Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. 4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Peki; Galatasaray L. Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY L. MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Feghouli, Halil

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi.

Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA