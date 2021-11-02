02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sergen Yalçın Beşiktaş ile ilk peşinde!

Sergen Yalçın Beşiktaş ile ilk peşinde!

SPOR
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
ABONE OL
Sergen Yalçın Beşiktaş ile ilk peşinde!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın futbolculuk döneminde siyah beyazlı forma ile devleri dize getirirken, hocalık kariyerinde Avrupa'da 5 maçta henüz galibiyeti yok. Sporting'i devirerek bir şans yakalamak isteyen Sergen Yalçın aynı zamanda ilk galibiyetinin de peşinde.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon ekibiyle karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

CL'DE 3 MAÇI DA KAYBETTİ

Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde organizasyondaki üçüncü maçta ise Sporting Lizbon'a İstanbul'da 4-1 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 5 Avrupa kupasında 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

YENİ MALATYASPOR İLE ZAFERİ VAR

Geçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupası deneyimi yaşadı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

Beşiktaş’ın Sporting Lizbon kafilesi belli oldu! BEŞİKTAŞ'IN SPORTİNG LİZBON KAFİLESİ BELLİ OLDU!
S. Lizbon Beşiktaş maçının hakemi belli oldu S. LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA