Beşiktaş'ın Sporting Lizbon kafilesi belli oldu! İşte Portekiz'e götürülen Beşiktaşlı futbolcular
Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile mücadele edecek Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu. Önceki karşılaşmalara kıyasla Beşiktaş'ın daha dolu bir ekiple Portekiz'e gitmesi dikkat çekti.
Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ile Maksim Gavrilin yapacak. Kirill Levnikov dördüncü hakem olacak. Siyah-Beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre Sporting mücadelesi kafilesinde şu oyuncular yer aldı: "Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Sardar, Umut Meraş, Alex Teixeira."
Öte yandan Beşiktaş'ta eksik 5'e yükselti. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine Domagoj Vida'nın tedbir amaçlı olarak Sporting kafilesinde yer almadığı belirtildi.
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