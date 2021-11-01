Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kupada henüz puanı bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş zorlu Portekiz deplasmanından puan arayacak. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın yayıncı ve saat bilgisi!