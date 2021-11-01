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Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda?

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak için mutlak puanlara ihtiyaç duyan temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki zorlu maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak. Peki; Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kupada henüz puanı bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş zorlu Portekiz deplasmanından puan arayacak. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın yayıncı ve saat bilgisi!

SPORTING LIZBON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 23:00'de başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Sergei Karasev

2017-2018

Beşiktaş 2 - 0 Leipzig (ŞL)

2016-2017

Napoli 2 - Beşiktaş 3 (ŞL)

2014-2015

Beşiktaş 1 - 3 Club Brugge (UEFA Avrupa Ligi)

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımzın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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