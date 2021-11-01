Ozan Kabak eleştiri oklarının hedefinde: Kendini Zidane sanıyor

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Norwich City, 10 maçta iki beraberlik, sekiz mağlubiyet ve iki puanla son sırada. Geride kalan bölümde sadece üç gol atabilen Norwich, kalesinde ise tam 25 gol gördü.

Bonservisi Schalke'nin elinde olan Ozan Kabak, sezon başında bir yıllığına Norwich'e kiralanmıştı.

Ozan, geçen sezonun ikinci yarısını ise o dönemde sakatlıklar nedeniyle kadro darlığı yaşayan Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti. 21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Norwich formasıyla altı maça çıktı.