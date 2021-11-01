Ozan Kabak eleştiri oklarının hedefinde: Kendini Zidane sanıyor
Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık forma giyen Ozan Kabak için işler yolunda gitmiyor. Genç oyuncu takımının Leeds'e yenildiği maçın ardından eleştirilerin hedefinde yer aldı. Eski İngiliz oyuncu Jamie Redknapp milli futbolcu için "Kendini zirve dönemindeki Zidane sanıyor" ifadelerini kullandı.
Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de sürdüren Ozan Kabak, takımının Leeds United'a yenildiği maçın ardından İngiltere'de hedefteki isim oldu.
Sky Sports'ta Premier Lig yorumculuğu yapan eski futbolcu Jamie Redknapp, ligin dibinde yer alan Norwich City'yi acımasız biçimde eleştirdi. 1991-2002 arasında 11 yıl Liverpool forması giyen Redknapp'ın eleştirilerinden Ozan Kabak da nasibini aldı.
Genç savunmacıyı topla fazla oynadığı için eleştiren Redknapp şu sözleri kullandı:
"Ozan Kabak galiba kendini zirve dönemindeki Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor. Kalecinin de hatası var, ama bir savunma oyuncusu olarak problemin temeline inip kendi yarı sahasında riskli hareketler yapmayı bırakmalı. Bu büyük bir hataydı."
Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Norwich City, 10 maçta iki beraberlik, sekiz mağlubiyet ve iki puanla son sırada. Geride kalan bölümde sadece üç gol atabilen Norwich, kalesinde ise tam 25 gol gördü.
Bonservisi Schalke'nin elinde olan Ozan Kabak, sezon başında bir yıllığına Norwich'e kiralanmıştı.
Ozan, geçen sezonun ikinci yarısını ise o dönemde sakatlıklar nedeniyle kadro darlığı yaşayan Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti. 21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Norwich formasıyla altı maça çıktı.
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