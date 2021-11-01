01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de Mesut Özil'den takım arkadaşlarına dikkat çeken uyarı

Fenerbahçe'de Mesut Özil'den takım arkadaşlarına dikkat çeken uyarı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
ABONE OL
Fenerbahçe’de Mesut Özil’den takım arkadaşlarına dikkat çeken uyarı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı Lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu.

Fenerbahçe 'deki kötü gidişat sonrası kaptan Mesut Özil'den takım arkadaşlarına uyarı geldi. Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak biran önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, "Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcular antrenmandan sonraki takım toplantısından "hedef birliği" motivasyonu ile ayrıldılar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA