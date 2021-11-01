Giresunspor - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig 'de 11. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Giresunspor'la Antalyaspor Çotanak Stadı'nda 3 puan mücadelesi verecek. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, ilk galibiyetini almak için Giresun deplasmanında sahnede. Ev sahibinde Perez cezalı. Konuk takımda ise Poli ve Doğukan Nelik'in sakatlıkları bulunuyor.