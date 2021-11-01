Giresunspor - Antalyaspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 11. haftasında küme düşme hattında bulunan Giresunspor ve Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Her iki ekibin de mutlak 3 puan hedeflediği mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Giresunspor - Antalyaspor canlı anlatım...
Süper Lig 'de 11. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Giresunspor'la Antalyaspor Çotanak Stadı'nda 3 puan mücadelesi verecek. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, ilk galibiyetini almak için Giresun deplasmanında sahnede. Ev sahibinde Perez cezalı. Konuk takımda ise Poli ve Doğukan Nelik'in sakatlıkları bulunuyor.
Geçen hafta Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetine Giresunspor karşısında ulaşmayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi?
- 2 Kasım Salı EDHO var mı yok mu? ATV yayın akışı bu hafta EDHO var mı?
- Kasım ara tatili ne zaman? 2021-2022 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İlköğretim, ortaokul, lise...
- Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda?
- Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Beklenen açıklama: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
- Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü hafta içi mi hafta sonu mu?
- Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK’ta çalışan Dilek Dündar Erbahar neden öldü?