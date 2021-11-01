Canlı I Başakşehir - Adana Demirspor canlı anlatım izle! Süper Lig’de kritik randevu

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle beraber çıkışa geçen ve Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'u da mağlup eden Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor.