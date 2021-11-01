Canlı I Başakşehir - Adana Demirspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik randevu
Süper Lig'de 11. haftasında Başakşehir sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Takımın başına Emre Belözoğlu'nun geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Başakşehir, Adana Demirspor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor. Adana Demirspor ise ligde iki maçtır kazanamazken yeni bir çıkış arıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçlarında Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle beraber çıkışa geçen ve Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'u da mağlup eden Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor.
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