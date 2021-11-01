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Canlı I Başakşehir - Adana Demirspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik randevu

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Canlı I Başakşehir - Adana Demirspor canlı anlatım izle! Süper Lig’de kritik randevu

Süper Lig'de 11. haftasında Başakşehir sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Takımın başına Emre Belözoğlu'nun geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Başakşehir, Adana Demirspor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor. Adana Demirspor ise ligde iki maçtır kazanamazken yeni bir çıkış arıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçlarında Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Chadli, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, T.Ciğerci, Ö.Şahiner, Okaka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, S.Kurt, Y.Akgün, Bjarnason, Vargas, Assombalonga

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle beraber çıkışa geçen ve Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'u da mağlup eden Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

KÖTÜ GİDİŞE DUR DEME ŞANSI

Adana Demirspor ise ligde iki maçtır kazanamazken kupada adını 4. tura yazdırmıştı. Konuk takım da sahadan galip ayrılarak ligdeki kötü gidişe dur demek istiyor.

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