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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! İki yıldız ile 3'er yıllık yeni sözleşme! Taylan ve Luyindama kalıyor...

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Galatasaray’da son dakika transfer gelişmesi! İki yıldız ile 3’er yıllık yeni sözleşme! Taylan ve Luyindama kalıyor...

İç transferde girişimlere başlayan Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile anlaşmaya varıldı. İki oyuncu da 3'er yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray iç transferde flaş bir hamle yaparak iki yıldızıyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

3'ER YILLIK YENİ SÖZLEŞME

beIN Sports'un haberine göre, sarı kırmızılı kulüp Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile 3'er yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaraydan transferlerle ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

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