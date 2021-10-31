Hull City sahibi kimdir? Acun Ilıcalı Hull City’i satın mı aldı? Hull City hangi ligde?
Hull City sahibi kimdir? Acun Ilıcalı Hull City’i satın mı aldı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın İngiltere’nin ünlü ekiplerinden Hull City’i satın aldığı iddia edildi. Söylentilerin ardından kulüpten bir açıklama yapıldı. Hull City'nin beyanında kulübün devrine ilişkin sürecin yaşandığı resmen açıklandı. Peki; Hull City hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City’i satın mı aldı?
Hull City sahibi kimdir, hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City'i satın mı aldı? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere'den bir futbol kulübü aldığı iddia edildi. Söylentilere göre Hull City'nin Acun Ilıcalı'ya devri konusunda anlaşma sağlandı. Kulüpten de bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.
HULL CITY SAHİBİ KİMDİR?
Allam ailesinin sahibi konumunda olduğu Hull City'nin Acun Ilıcalı'ya devredilmesi bekleniyor.
ACUN ILICALI HULL CITY'İ SATIN MI ALDI?
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübün devredilmesine ilişkin artan söylentileri resmi sitesinden yaptığı açıklama ile doğruladı. Hull City'nin beyanında kulübün devrine ilişkin sürecin yaşandığı resmen açıklandı.
Allam ailesinin sahibi konumunda olduğu Hull City'nin Acun Ilıcalı'ya devredilmesi bekleniyor. Nitekim Assem Allam ile Acun Ilıcalı arasındaki prensip anlaşması sağlanmış durumda.
Acun Ilıcalı'nın devir işlemi adına Assem Allam'a 30 milyon sterlin ve Premier Lig'e yükselinmesi durumunda da ekstra 20 milyon sterlin vereceği aktarılmakta.
Kulübün devrine ilişkin tüm prosedürlerin Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
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- Hull City sahibi kimdir? Acun Ilıcalı Hull City’i satın mı aldı? Hull City hangi ligde?
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