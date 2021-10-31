Hull City sahibi kimdir? Acun Ilıcalı Hull City’i satın mı aldı? Hull City hangi ligde?

Hull City sahibi kimdir, hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City'i satın mı aldı? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere'den bir futbol kulübü aldığı iddia edildi. Söylentilere göre Hull City'nin Acun Ilıcalı'ya devri konusunda anlaşma sağlandı. Kulüpten de bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.