31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Alanyaspor-Göztepe maçı canlı yayın izle

Alanyaspor-Göztepe maçı canlı yayın izle

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
ABONE OL
Alanyaspor-Göztepe maçı canlı yayın izle

Süper Lig'in 11. haftasında son haftaların formda takımı Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanyaspor-Göztepe mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe 'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor çıkışını Göztepe karşısında sürdürmek istiyor. Ev sahibi takım Bülent Korkmaz önderliğinde 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 6 maçta tek galibiyeti bulunan Göztepe ise deplasmanda galibiyet arıyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atakan, Dino, Kahraman, Burekovic, Obinna, Soner, Yalçın, Cherif, Jahovi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA