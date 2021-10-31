Alanyaspor-Göztepe maçı canlı yayın izle
Süper Lig'in 11. haftasında son haftaların formda takımı Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanyaspor-Göztepe mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe 'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor çıkışını Göztepe karşısında sürdürmek istiyor. Ev sahibi takım Bülent Korkmaz önderliğinde 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Son 6 maçta tek galibiyeti bulunan Göztepe ise deplasmanda galibiyet arıyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atakan, Dino, Kahraman, Burekovic, Obinna, Soner, Yalçın, Cherif, Jahovi