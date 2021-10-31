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Kayserispor - Fatih Karagümrük: 2-1 Kayserispor 4 hafta sonra kazandı

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Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Kayserispor - Fatih Karagümrük: 2-1 Kayserispor 4 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. İki takımın 10 kişi kaldığı mücadeleyi Kayserispor son dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri, 4 hafta aranın ardından kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabakayı Kayserispor 2-1 kazandı.

Karagümrük'ün golünü 23. dakikada Bertolacci kaydetti. Kayserispor'un golünü 73. dakikada Gavranovic attı.

KAYSERİSPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, İbrahim Akdağ, Onur, Kemen, Campanharo, Emrah Başsan, Gavranovic, Mame Thiam

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Emre Mor, Pesic

VAR'DAN KIRMIZI KART

Karagümrük'te Luckassen bariz gol şansını engellediği için 60. dakikada VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gördü. Luckassen, Galatasaray'a karşı cezalı duruma düştü.

Kaserispor'da Onur Bulut 87. dakikada kırmızı kart gördü.Bu sonuçla Karagümrük 18 puanla 7. sırada yer aldı. Kayserispor ise 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

5. dakikada Gavranovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden kazandığı topla ceza sahasına giren Emre Mor'un başlattığı atakta, ceza alanında son kez meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanından sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

27. dakikada Borini'nin pasında topla buluşan Pesic'in ceza sahasından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Emrah Başsan'ın soldan ceza alanına ortasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

42. dakikada Borini'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung gole izin vermedi.

53. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında araya girerek meşin yuvarlağı kontrol eden Thiam'ın şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

64. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Cardoso'nun soldan ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Onur Bulut, meşin yuvarlağı kafayla içeri indirdi. Pozisyonu takip eden Gavranovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

90. dakikada Biglia'nın ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung topu güçlükle kornere tokatladı.

90 3. dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı serbest vuruşta, kale alanında iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

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