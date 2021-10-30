Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda, nereden izlenir? 2021 Konyaspor FB maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR, 41. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.