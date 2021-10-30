Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda, nereden izlenir? 2021 Konyaspor FB maçı ne zaman, saat kaçta?
Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Ligde 11. hafta dün yapılacan Trabzonspor-Rizespor maçıyla başladı. Bugün ise ligde liderlik yarışı veren Fenerbahçe ile Konyaspor mücadele edecek. Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde yaptığı 40 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda, nereden izlenir? 2021 Konyaspor FB maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda? Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanacak karşılaşma öncesinde takımlar hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda, nereden izlenir? 2021 Konyaspor FB maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor Fenerbahçe maçı 30 Ekim Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, bugün kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.
Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.
Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de kadroda yer alması beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, bugün sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.
FENERBAHÇE İLE KONYASPOR, 41. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 20 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.
Fenerbahçe, Konya'da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.
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