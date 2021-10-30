CANLI | Kasımpaşa İstanbul-Öznur Kablo Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
CANLI | Kasımpaşa İstanbul-Öznur Kablo Malatyaspor maçı canlı anlatım izle | Kasımpaşa İstanbul ile Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 21/22 Süper Lig 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Alper Ulusoy tarafından yönetilen Kasımpaşa İstanbul-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa İstanbul-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında çıkış arayan Kasımpaşa, kritik maçta Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 13.30'da başladı. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Eysseric, Jorgensen
MALATYASPOR: Ertaç, Hafez, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh