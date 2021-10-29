Ozornwafor’da büyük hayal kırıklığı: Genç oyuncu bir dakika bile süre alamadı

Valentine Ozornwafor'u 2.5 sene önce Nijerya'nın Enyimba takımından transfer eden Galatasaray , o tarihten sonra oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık olarak iki farklı takıma gönderdi ancak beklentiler boşa çıktı.

BİR DAKİKA BİLE OYNAYAMADI

Almeria'ya 2019-20 sezonunda giden Nijeryalı futbolcu sadece 5 maçta forma giydi. Bu sezon başı ise Belçika'nın Charleroi takımına giden Ozornwafor şu ana kadar hiç oynamadı, bir dakika bile süre alamadı.

2023'TE BİTİYOR

Bir sezonluğuna Charleroi'ya giden 22 yaşındaki savunma oyuncusu İspanya'nın ardından Belçika'da da tecrübe kazanacağı maçları oynamakta sıkıntı çekti. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2022-23 sezonu sonunda bitiyor.