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THY Euroleague'de Olympiakos Fenerbahçe'yi yendi | MAÇ SONUCU: 67-65

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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THY Euroleague’de Olympiakos Fenerbahçe’yi yendi | MAÇ SONUCU: 67-65

THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.

THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.

Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Olegs Latisevs xx (Letonya), Gytis Vilius xx (Litvanya), Rain Peerandi xx (Estonya)
Olympiakos: Kostas Papanikolaou x 5, Sasha Vezenkov xx 7, Moustapha Fall xx 10, Tyler Dorsey xx 10, Thomas Walkup x 3, Kostas Sloukas xx 14, Jean Livio x 4, Georgios Printezis x, Shaq McKissic x 4, Giannoulis Larentzakis x 10
Başantrenör: Georgios Bartzokas

Fenerbahçe Beko: Jan Vesely xx 14, Pierria Henry xx 8, Devin Booker x 2, Dyshawn Pierre x 4, Marko Guduric xx 10, Nando De Colo xx 10, Achille Polonara xx 9, Şehmus Hazer x 2, Melih Mahmutoğlu x 6, Ahmet Düverioğlu x, Metecan Birsen x
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
1. Periyot: 19-14 (Olympiakos lehine)
Devre: 45-34 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 55-53 (Olympiakos lehine)

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