THY Euroleague'de Olympiakos Fenerbahçe'yi yendi | MAÇ SONUCU: 67-65
THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.
THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Olegs Latisevs xx (Letonya), Gytis Vilius xx (Litvanya), Rain Peerandi xx (Estonya)
Olympiakos: Kostas Papanikolaou x 5, Sasha Vezenkov xx 7, Moustapha Fall xx 10, Tyler Dorsey xx 10, Thomas Walkup x 3, Kostas Sloukas xx 14, Jean Livio x 4, Georgios Printezis x, Shaq McKissic x 4, Giannoulis Larentzakis x 10
Başantrenör: Georgios Bartzokas
Fenerbahçe Beko: Jan Vesely xx 14, Pierria Henry xx 8, Devin Booker x 2, Dyshawn Pierre x 4, Marko Guduric xx 10, Nando De Colo xx 10, Achille Polonara xx 9, Şehmus Hazer x 2, Melih Mahmutoğlu x 6, Ahmet Düverioğlu x, Metecan Birsen x
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
1. Periyot: 19-14 (Olympiakos lehine)
Devre: 45-34 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 55-53 (Olympiakos lehine)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...
- TFF son dakika açıkladı! Stadyumlar tam kapasite mi olacak? Tribünler tam kapasite mi oldu, ne zaman başlayacak?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...
- 31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...
- Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...
- Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor, serveti ne kadar?
- 55.000 TL maaşla Danimarka vasıflı vasıfsız işçi alımı! Pozitif listeye Türkiye’den de başvuru alınıyor! 31 Aralık’a kadar…
- Cumhuriyet'in ilanı kaçıncı yılı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 kaçıncı yıl dönümü kutlanacak?