Karadeniz derbisinin VAR hakemi Zorbay Küçük oldu

Süper Lig 'de 11. hafta perdesi bugün oynanacak maçla açılıyor. Lider Trabzonspor sahasında ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak. Karadeniz derbisi öncesi TFF'den maçın VAR hakeminin kim olduğu duyuruldu. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük oldu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.