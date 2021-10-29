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Karadeniz derbisinin VAR hakemi Zorbay Küçük oldu

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Giriş Tarihi: 29.10.2021
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Karadeniz derbisinin VAR hakemi Zorbay Küçük oldu

Son dakika haberi...Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında karşılaşacak olan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük oldu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Karadeniz derbisi maçı saat 20:00'de başlayacak.

Süper Lig 'de 11. hafta perdesi bugün oynanacak maçla açılıyor. Lider Trabzonspor sahasında ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak. Karadeniz derbisi öncesi TFF'den maçın VAR hakeminin kim olduğu duyuruldu. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük oldu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

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