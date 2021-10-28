TFF son dakika açıkladı! Stadyumlar tam kapasite mi olacak? Tribünler tam kapasite mi oldu, ne zaman başlayacak?

TFF Sağlık Kurulu'nun stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen görüşü şu şekildedir:

"T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 07.09.2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 09.11.2021 tarihinde 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkânına sahip olacaklardır.

Bu sebeple 09.11.2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin "Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat" ile belirlenen Stadyumlara Giriş Şartlarına uygun olarak stadyumlara tam (%100) kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur.