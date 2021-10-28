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Son dakika | Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika | Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa'da, Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.


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