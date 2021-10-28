Milli futbolcu Zeki Çelik için müthiş iddia! Tottenham devrede
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen milli oyuncularımızdan Zeki Çelik ile İspanyol ekibi Atletico Madrid ilgilenirken İngiltere Premier Lig'den Tottenham'ın da devreye girdiği aktarıldı.
Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon Lille forması altında şampiyonluk yaşayan milli oyuncularımızdan Zeki Çelik'in talipleri artıyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'in kadrosuna katmak üzere olduğu belirtilen Zeki Çelik için İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham da devrede.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Tottenham, Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de Zeki Çelik ile ismi anılan Tottenham'ın bir teklif sunma hazırlığında olduğu belirtilmekte.
Londra ekibinin elini çabuk tutarak Lille'e bir teklif vermesi bekleniyor çünkü geçtiğimiz haftalarda İspanyol basını, milli oyuncumuzun Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığını iddia etmişti.
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