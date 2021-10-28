Milli futbolcu Zeki Çelik için müthiş iddia! Tottenham devrede

Tuttomercatoweb'in haberine göre Tottenham, Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de Zeki Çelik ile ismi anılan Tottenham'ın bir teklif sunma hazırlığında olduğu belirtilmekte.

Londra ekibinin elini çabuk tutarak Lille'e bir teklif vermesi bekleniyor çünkü geçtiğimiz haftalarda İspanyol basını, milli oyuncumuzun Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığını iddia etmişti.