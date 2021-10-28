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SON DAKİKA | Beşiktaş'tan flaş Josef de Souza açıklaması

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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SON DAKİKA | Beşiktaş’tan flaş Josef de Souza açıklaması

Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Kulüp açıklamasında "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama geldi.

Kulüp açıklamasında, "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." denildi.

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