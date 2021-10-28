Barcelona’da Koeman dönemi sona erdi: Kötü sonuçların faturası kesildi

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Öte yandan Ronald Koeman, Vallecano maçının ardından "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık. Oyunda onlardan aşağı kalır bir yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiğini düşünmüyorum. Ancak sonuç adaletsiz oldu. Barcelona'daki geleceğimin tehlikede olup olmadığını bilmiyorum" açıklamasını yapmıştı.



La Liga'da oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Barcelona, 15 puanla 9. sırada yer alıyor.