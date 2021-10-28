Galatasaraylı Fernando Muslera Uruguay Milli Takımı'nı bırakıyor
Beşiktaş derbisinde yediği hatalı golle eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı’nı bırakmaya hazırlanıyor.
Galatasaray tarihine damga vuran yabancı futbolcular arasında yer alan Fernando Muslera bu sezona iyi başlayamadı.
Copa America dönüşü dinlenme fırsatı bulamadan takıma katılan tecrübeli eldiven birçok maçta kendisinden beklenmeyen hatalar yaptı.
Son Beşiktaş derbisinde Cyle Larin'in attığı ilk golde de zamanlama hatası yapan Muslera bir kez daha eleştiri oklarını üzerine çekti.
Habertürk'te yer alan habere göre, Galatasaray'daki performansı tartışılan Fernando Muslera, ülkesi Uruguay ile ilgili önemli bir karar aldı.
KATAR 2022'DE MİLLİ TAKIMA VEDA EDECEK
Gelecek yaz 36 yaşında girecek olan sarı-kırmızılı file bekçisi, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası sonrası milli takıma veda edecek. Her yıl milli maç aralarında 10 binlerce kilometre yolculuk yapan Fernando Muslera, yorgunluk ve yoğun maç trafiğinde ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.
URUGUAY KARNESİ
Uruguay Milli Takımı'yla ilk maçına 2009 yılında çıkan başarılı kaleci, tıpkı Galatasaray gibi ülkesinin de değişilmez isimlerinden biri oldu.
129 maçta Uruguay kalesini koruyan Muslera, 2011'de Copa Amerika şampiyonluğu yaşadı. 2010 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı.
GALATASARAY'LA 2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi ise 2024 yazında sona erecek.
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