Galatasaraylı Fernando Muslera Uruguay Milli Takımı’nı bırakıyor

Son Beşiktaş derbisinde Cyle Larin'in attığı ilk golde de zamanlama hatası yapan Muslera bir kez daha eleştiri oklarını üzerine çekti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Galatasaray'daki performansı tartışılan Fernando Muslera, ülkesi Uruguay ile ilgili önemli bir karar aldı.