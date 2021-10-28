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Bayern Münih'e ağır hezimet! Kupa maçında 5-0'lık mağlubiyet

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Bayern Münih’e ağır hezimet! Kupa maçında 5-0’lık mağlubiyet

Almanya Birinci Ligi'nde son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih Almanya Kupası 2. turunda Borussia Mönchengladbach'a 5-0 mağlup oldu. Bayern Münih en farklı mağlubiyetini 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği maçta almıştı.

Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası 2. turunda karşılaştığı Bayern Münih'i 5-0 yendi.

Ev sahibi Borussia Mönchengladbach, Kone'nin 2, Bensebaini 15 ve 21 (penaltıdan), Embolo'nun 51 ve 58. dakikada attığı gollerle adını son 16 turuna yazdırdı.

1978'DEN BERİ BİR İLK

Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.

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