Son dakika | Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu! Ferhat Gündoğdu kimdir?

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri ise, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu oldu.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.



Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.



Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir.



Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi.



Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı.



Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı.



Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu



ÜYELER

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu