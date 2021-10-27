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Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya dev talip

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Giriş Tarihi: 27.10.2021
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Galatasaray’da Berkan Kutlu’ya dev talip

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla öne çıkan isimlerden Berkan Kutlu için birçok transfer iddiası gündeme gelirken son olarak İtalyan devi Inter'in Berkan'ı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Galatasaray 'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmeyi başardı. Son günlerde adı Borussia Dortmund ile anılan Berkan Kutlu için Inter'in de devrede olduğu iddia edildi.

Berkan Kutlu'yu yakından takip ettiği aktarıldı. Inter'in futbol direktörleri Beppe Marotta ve Piero Ausilio'nun bizzat Berkan için devrede oldukları iddia edilmekte.

DERBİYİ İZLEDİLER
Inter'in gözlemcilerinin ise Galatasaray'ın Beşiktaş 'a 2-1 kaybettiği derbiyi Berkan Kutlu için bizzat yerinde izledikleri belirtilmekte. Berkan Kutlu'nun menajerinin Merih Demiral'ın da temsilciliğini yapan Cenk Melih Yazıcı olması ve Berkan'ın İsviçre doğumlu bir oyuncu olmasının transfer adına avantajlı noktalar olarak görüldüğü aktarılmakta.

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 7'si UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 15 maça çıktı. Berkan, 15 maçın tamamına ilk 11'de başlarken Galatasaray'da gösterdiği performans ile de ilk kez Norveç karşısında A Milli Takım formasını da giymeyi başardı.

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