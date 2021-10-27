Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya dev talip
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla öne çıkan isimlerden Berkan Kutlu için birçok transfer iddiası gündeme gelirken son olarak İtalyan devi Inter'in Berkan'ı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Galatasaray 'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmeyi başardı. Son günlerde adı Borussia Dortmund ile anılan Berkan Kutlu için Inter'in de devrede olduğu iddia edildi.
Berkan Kutlu'yu yakından takip ettiği aktarıldı. Inter'in futbol direktörleri Beppe Marotta ve Piero Ausilio'nun bizzat Berkan için devrede oldukları iddia edilmekte.
DERBİYİ İZLEDİLER
Inter'in gözlemcilerinin ise Galatasaray'ın Beşiktaş 'a 2-1 kaybettiği derbiyi Berkan Kutlu için bizzat yerinde izledikleri belirtilmekte. Berkan Kutlu'nun menajerinin Merih Demiral'ın da temsilciliğini yapan Cenk Melih Yazıcı olması ve Berkan'ın İsviçre doğumlu bir oyuncu olmasının transfer adına avantajlı noktalar olarak görüldüğü aktarılmakta.
Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 7'si UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 15 maça çıktı. Berkan, 15 maçın tamamına ilk 11'de başlarken Galatasaray'da gösterdiği performans ile de ilk kez Norveç karşısında A Milli Takım formasını da giymeyi başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...
- ÖSYM duyurdu! DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? MEB takvimi!
- Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? Son durum...
- Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı?
- Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı
- Yasaklar geri gelecek mi? 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar gelecek mi?
- GSB sözlü mülakat tarihi heyecanla bekleniyor! Resmi açıklama geldi mi? 2021 GSB mülakatları ne zaman yapılacak?
- Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...