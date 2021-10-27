Futbolda 5 oyuncu değişikliği kalıcı hale geliyor! Önümüzdeki yıl için tarih verildi
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle başlatılan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı olmasının teklif edildiği duyuruldu. Konuya ilişkin karar 4-5 Mart 2022 tarihlerinde açıklanacak.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'den beri maçlarda uygulanan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale getirilmesini teklif etti.
IFAB'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA başkanlığındaki IFAB Futbol ve Teknik Danışma Heyeti toplantısı, video konferans yoluyla düzenlendi.
Toplantıda, 8 Mayıs 2020'de başlatılan ve mayısta 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılan profesyonel futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değişikliği yapmasına izin veren kuralın, kalıcı olması önerildi.
Teklifin, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
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