Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni 27 Ekim’de gerçekleşecek

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşması ile başlayacak. 'Futbol Ekonomisinde Son Durum' özel oturumunda konuşacak Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sabah Gazetesi köşe yazarları, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç'in sorularını yanıtlayacak.

'Süper Lig'in Finansal Z Raporu' başlığında da, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu konuk edecek.



SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİNİ ALACAK

Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun hemen ardından, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in konuşması ile başlayacak. Törende, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulunacak.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşmasının ardından düzenlenecek 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri' ödül töreninde '2020-2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları' ve 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek.

Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Özel Ödül Kategorisinde' Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Fotomaç Özel Ödülü, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü, Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü, Bayrağımızı Dalgalandıranlar, Özel Ödül ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

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Spor dünyasının önemli isimlerinin katılacağı törende 'Sezonun Oscar'ları' kategorisinde ise Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Kulüp Başkanı olarak seçilen adaylar ödüllerini alacak.



'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' ise Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör, Yılın Orta Saha Oyuncusu, Yılın Forveti, Yılın Kalecisi, Yılın En Değerli Türk Futbolcusu, Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu, Yılın Savunma Oyuncusu, Yılın Jokeri, Yılın Kanat Oyuncusu başlıkları altında takdim edilecek.

Ödül töreni Ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ve A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.