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25 Ekim Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI izleme yolları: 2021 BJK GS derbisi hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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25 Ekim Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI izleme yolları: 2021 BJK GS derbisi hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Beşiktaş Galatasaray maçı canlı nereden, nasıl izlenir? Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle tamamlanacak. Bugün derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 25 Ekim Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme yolları neler? 2021 BJK GS derbisi hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...

25 Ekim Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme yolları neler? Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi. Peki, 25 Ekim Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme yolları neler? 2021 BJK GS derbisi hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY CANLI NASIL İZLENİR?

Hemen şunu belirtelim ki, Beşiktaş - Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşmayı canlı takip edebilmek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY REKABETİNDE 350. RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.

LİG MÜSABAKALARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı.

VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi.

İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-GS)
24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2
27.02.2017 Türk Telekom Lig 1-0
02.12.2017 Vodafone Park Lig 3-0
29.04.2018 Türk Telekom Lig 0-2
02.12.2018 Vodafone Park Lig 1-0
05.05.2019 Türk Telekom Lig 0-2
27.10.2019 Vodafone Park Lig 1-0
15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0
17.01.2021 Vodafone Park Lig 2-0
08.05.2021 Türk Telekom Lig 1-3
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