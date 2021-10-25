25 Ekim Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI izleme yolları: 2021 BJK GS derbisi hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

25 Ekim Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme yolları neler? Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi. Peki, 25 Ekim Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme yolları neler? 2021 BJK GS derbisi hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY CANLI NASIL İZLENİR?

Hemen şunu belirtelim ki, Beşiktaş - Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşmayı canlı takip edebilmek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak.