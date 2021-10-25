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Galatasaray'ın eski yıldızından Beşiktaş itirafı: Kulüpler anlaşma sağlayamadı

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Galatasaray’ın eski yıldızından Beşiktaş itirafı: Kulüpler anlaşma sağlayamadı

Galatasaray'da ilk olarak 2013 yılında forma giyen sonrasında ise çok sayıda takımda kiralık oynayan ve son olarak Alman ekibi Leipzig'e 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satılan Bruma Türkiye'ye ilişkin flaş bir itirafta bulundu.

Galatasaray'ın eski oyuncularından, PSV Eindhoven forması giyen Bruma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu ve yaz aylarında Beşiktaş'tan aldığı teklife yönelik konuştu.

"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"

Galatasaray, Sociedad, Leipzig gibi takımlarda oynadıktan sonra artık daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmiş ve güçlenmiş bir oyuncuyum.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILAMADI"

Beşiktaş'ın bir teklifi oldu ve başka teklifler de vardı. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu, bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Ayrılma konusunda çok istekli değildim. İşimi yapıyorum ve önüme gelecekleri bekliyorum.

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