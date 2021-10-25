Galatasaray’ın eski yıldızından Beşiktaş itirafı: Kulüpler anlaşma sağlayamadı

"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"

Galatasaray, Sociedad, Leipzig gibi takımlarda oynadıktan sonra artık daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmiş ve güçlenmiş bir oyuncuyum.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILAMADI"

Beşiktaş'ın bir teklifi oldu ve başka teklifler de vardı. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu, bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Ayrılma konusunda çok istekli değildim. İşimi yapıyorum ve önüme gelecekleri bekliyorum.