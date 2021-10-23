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Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan flaş Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel kararı! Cezaları onandı

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika | Tahkim Kurulu’ndan flaş Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel kararı! Cezaları onandı

Son dakika haberi...Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarını onadı. İki futbolcu yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.

Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.

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