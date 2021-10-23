Omzumuz kabardı! Hayriye Türksoy Hançer kick boksta dünya çapında derece yaptı
2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'a katılan Hayriye Türksoy Hançer, dünya ikinciliği elde etti. Hançer'in ailesi, dünya şampiyonluğu maşını büyük bir heyecanla izledi.
İtalya'nın Jesolo şehrinde gerçekleştirilen 2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Kayserili Hayriye Türksoy Hançer, 48 kg Full Contact grubunda Polonyalı rakibini alt ederek finale kaldı.
DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
Finalde Rus Miftieva Viktoria ile dünya şampiyonluğu maçına çıkan milli sporcu, rakibine puan farkıyla kaybederek dünya ikincisi oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda da antrenör olan Hayriye Hançer'in ailesi de büyük bir heyecanla final müsabakasını takip etti.
11 YILLIK EMEK
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Hayriye Türksoy Hançer'in eşi Murat Hançer, "Bu süreç hem onun için hem bizim için zorlu bir süreçti. Hazırlık aşamalarında günü üçe bölüyordu. Sabahın kör karanlığında, gündüz ve akşam yaptığı antrenmanlarla dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Tabii bu süreç hemen olabilecek bir süreç değil. Yaklaşık 11 yıldır verdiği emeklerin karşılığını çok şükür ki dünya şampiyonasında aldı. Önemli olan tabii ki dünya şampiyonasına katılmak. Buraya katılabilmek için Türkiye içerisinde yapılan birçok müsabakada derece yapmak gerekiyor. Eşim de 48 kilogram Full Contact kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve dolayısıyla dünya şampiyonasına katılıp orada ülkemizi temsil etme hakkını elde etmiş oldu. Bir haftadır süren müsabakalar sonucunda bugün dünya şampiyonasının finalini birlikte izledik. Emeğine sağlık diyoruz. Çok emek verdi. Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız final maçında dünya ikincisi olarak salondan ayrıldı. İnşallah bir sonraki ulusal ve uluslararası müsabakalarda da birincilik hedefiyle çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
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