CANLI | Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karadeniz ekibi ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İstanbul temsilcisi ise kötü gidişata "dur" demek için sahada olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek.

İLK 11'LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Phiri, Boldrin, Bolasie, Deniz, Pohjanpalo.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Bruma, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Mortadha, Travnik, Sadiku, Tarkan, Jorgensen, Umut

MAÇIN İLK YARISINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOOOL | Çaykur Rizespor Cemali Sertel'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti...

17. dakika | Deniz Hümmet rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

31. dakika | Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Deniz Hümmet tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi...

TYLER BOYD CEZALI

Rize ekibinin geride kalan 9 haftada 1 beraberlik, 8 mağlubiyeti bulunuyor. Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ise 6 puanla 19'uncu sırada yer alıyor. 9 haftada tek galibiyeti bulunan İstanbul ekibi 3 beraberlik 5 mağlubiyet elde etti.