Son dakika: Gaziantep FK 1-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU ÖZET - Süper Lig 10. hafta
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ve Giresunspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Mücadele, İki takım, karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçın özeti ve Süper Lig'in en güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Giresunspor, Serginho ve Alexis Perez'in (k.k.) attığı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Giresunspor adına 78. dakikada Serginho'dan gelirken, Gaziantep'in golünü 90+2. dakikada Alexis Peres (k.k.) kaydetti.
Bu sonuçla Giresunspor, puanını 9'a yükseltti. Gaziantep FK ise puanını 12'ye çıkardı.
Giresunspor, gelecek hafta evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Galatasaray'a konuk olacak.
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
9'uncu dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Diabate'nin yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay kornere çeldi.
14'üncü dakikada Gaziantep FK'da sol köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Okan'da kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
56'ncı dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe doğru yaptığı ortada kaleye yönelen top direkten döndü.
61'inci dakikada orta alandan gelişen Giresupspor atağında Suleymanov'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diabate'nin şutunu kaleci Günay kurtardı.
77'nci dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahasına giren Aziz Behich'in Diabate ile yaptığı verkaç sonunda yerden çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Serginho topu ağlara gönderdi: 0-1.
90+4'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Doğan Erdoğan'ın orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun topta Caulker'ın kafayla içeriye doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Kitsiou, Caulker, Tosça, Djilobodji (Dk. 46 Messaoudi), Mendyl, Doğan Erdoğan, Sagal (Dk. 39 Dicko), Maxim (Dk. 80 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk. 74 Kenan Özer), Muhammet Demir
GZT GİRESUNSPOR:Okan Kocuk - Zeki Yavru, Diarra, Perez,Aziz Behich, Flavio, Sankhare (Dk. 59 Suleymanov), Traore, Serginho(Dk. 82 Emre Taşdemir), Diabate, Doukara (Dk. 78 Mathijs)
GOLLER: Dk. 90+3 Perez (KK) (Gaziantep FK), Dk. 77 Serginho (GZT Giresunspor)
SARI KARTLAR: Figueiredo, Dicko, Mendyl (Gaziantep FK) - Diarra, Perez, Süleymanov (GZT Giresunspor)
SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU
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