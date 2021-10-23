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Ekvadorlu atlet Alex Quinonez ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

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Giriş Tarihi: 23.10.2021
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Ekvadorlu atlet Alex Quinonez ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

32 yaşındaki Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Quinonez'in Guayaquil şehrindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu.

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.

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