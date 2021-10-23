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Son dakika: Çaykur Rizespor maçı sonrası Kasımpaşa Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!

SPOR
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika: Çaykur Rizespor maçı sonrası Kasımpaşa Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son alınan Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

SON DAKİKA: Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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