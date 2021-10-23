24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray, Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti

Galatasaray, Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti

SPOR
Giriş Tarihi: 23.10.2021
ABONE OL
Galatasaray, Anadolu Efes’i 92-85 mağlup etti

Son dakika spor haberleri... ING Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes'i 92-85 yendi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Mehmet Ozan Çakar

ANADOLU EFES: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi

GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege Arar, Kravish 2, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 8, Okben Ulubay, Göksenin Köksal 2

1'İNCİ PERİYOT: 27-27

İLK YARI: 51-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-71

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA