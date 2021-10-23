Galatasaray, Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti
Son dakika spor haberleri... ING Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes'i 92-85 yendi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Mehmet Ozan Çakar
ANADOLU EFES: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi
GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege Arar, Kravish 2, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 8, Okben Ulubay, Göksenin Köksal 2
1'İNCİ PERİYOT: 27-27
İLK YARI: 51-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-71
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