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CANLI | Konyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kıran kırana maç

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Giriş Tarihi: 23.10.2021
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CANLI | Konyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de kıran kırana maç

CANLI | Konyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Her iki ekip de yeniden çıkışa geçmek istiyor. Konyaspor-Kayserispor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sezonun flaş ekibi İttifak Holding Konyaspor kendi sahasında Yukatel Kayserispor'la karşılaşıyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılamayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

İLK 11'LER:

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Çekiçi, Hadziahmetovic, Oğulcan, Serdar, Bytyqi, Hassan

KAYSERİSPOR: Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranovic

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