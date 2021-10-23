Leeds United - Wolverhampton maçı A Spor canlı izle: Premier Lig'in 9. haftasında galibiyet için kıyasıya mücadele
Leeds United - Wolverhampton maçı A Spor canlı izle | İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Wolverhampton, 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Leeds United ile Wolverhampton maçını A Spor'dan CANLI olarak izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United ile Wolverhampton kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.
LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI 11'LERİ
Leeds United: Meslier, Shackleton, Llorente, Cooper, Dallas, Struijk, Klich, James, Raphinha, Harrison, Rodrigo
Wolverhampton: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Ait-Nouri, Moutinho, Dendoncker, Hwang, Jimenez, Traore