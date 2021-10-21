Lokomotiv Moskova - Galatasaray CANLI ANLATIM

MOSKOVA DEPLASMANINA MORALLİ GİDİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.