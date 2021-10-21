Lokomotiv Moskova - Galatasaray CANLI ANLATIM
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Gruptaki ilk iki maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden ve deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kalarak 4 puanla lider olan Galatasaray, bu maçta da puan ya da puanlar arayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bu akşam Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında 297. sınavına çıktı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor.
Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.
İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.
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İLK 11'LER:
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohamed
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.
MOSKOVA DEPLASMANINA MORALLİ GİDİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.
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