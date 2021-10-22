Fenerbahçe’de Mesut Özil şoku! Premier lig iddiası ortalığı salladı

Karşılaşma 2-2 devam ederken saha kenarına ağır adımlarla gelen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu görüldü.

PREMIER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı. Kulübün adı bu hamleden sonra birçok transfer haberiyle beraber anılıyor.