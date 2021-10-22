Beşiktaş’ta tek hedef Galatasaray derbisi

TAKIMA PRİM YOK! BAŞKAN YAKIN TAKİPTE

Ligde G.Saray'dan sonra Hatayspor ve Trabzonspor 'la iki önemli karşılaşmaya daha çıkacak olan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Batshuayi ve Ghezzal gibi oyuncularından önemli performans beklentisi içerisinde. Beşiktaş'ta üst üste gelen yenilgiler sonrası yönetim, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takımla görüşeceği belirtildi. Bu arada Siyah beyazlı yönetim derbi için prim vermeyi düşünmüyor.